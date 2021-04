Sisa Sklovska je po náročné operaci ruky: Druhý zákrok slovenskou divu ještě čeká

Sisa Sklovska Foto: archiv S. Sklovské

„Mistr ve svém oboru chirurgie ruky pan primář MUDr. Ladislav Košťál. Tentokrát to byla levá ruka, až ta bude v pořádku, tak přijde na řadu pravá ruka,“ svěřila se Sisa a poslala snímek přímo z nemocnice, kde po náročné operaci leží.

„Mám tzv. Dupuytrenovu kontrakturu dlaní. To znamená, že se mi zavírají ruce. V dlani a na prstech vyrůstají takové věci. Když mi to vytáhli z rukou, chtěla jsem to vidět, co jsem tam měla,“ svěřila se pro Čas.sk zpěvačka.

V minulosti zpěvačka podstoupila operaci kyčle, šla také na plastiku chodidel a letos už stihla také zákrok čelisti. Poté, co se jí uzdraví ruka, tak ji čeká další zákrok. ■