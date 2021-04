Rok po smrti otce Michael Douglas oplakává nevlastní maminku: Vdova po Kirku Douglasovi zemřela ve věku 102 let

Zleva: Michael, Anne, Kirk a Catherine Zeta-Jones Profimedia.cz

Anne Douglas, manželka zesnulého Kirka Douglase (✝103), zemřela ve čtvrtek ve svém domě v Beverly Hills ve věku 102 let. Zprávu o jejím skonu zveřejnil její mluvčí, nevlastní syn Michael Douglas (76) pak učinil prohlášení pro magazín People.

„Anne nikdy nebyla jenom moje nevlastní máma. A nikdy to nebyla žádná prohnaná čarodějnice. Dostala z nás všech vždycky to nejlepší, hlavně z mého otce. Táta by nikdy neměl takovou kariéru, kdyby mu nebyla oporou. Catherine, já a naše děti jsme ji zbožňovali. Navždy zůstane v našich srdcích.“

Anne zemřela více než rok po odchodu manžela Kirka, ten se odebral do hereckého nebe loni v únoru.

Anne měla zářnou kariéru v zábavním průmyslu, působila jako filmová producentka. Později se ale angažovala hlavně jako filantropka. Založila například Anne Douglas Center pro ženy a s manželem spoluzaložila nadaci The Douglas Foundation na pomoc dětem a mladým lidem z chudých poměrů.

Kirka poznala v roce 1953 v Paříži při natáčení filmu Čin lásky, kde hrál hlavní roli a ona film promovala. V té době ale byla ještě vdaná za Alberta Buydense a Kirk byl zasnoubený s italskou herečkou Pier Angeli. Nakonec Anne přijala jeho nabídku dělat mu asistentku. Vzali se v Las Vegas v následujícím roce.

Kirk a Anne spolu měli dva syny, Petera a Erica. Druhý jmenovaný se také stal hercem a stand-up komikem, ale v roce 2004 bohužel zemřel na předávkování drogami. ■