Jiřina Bohdalová slaví životní jubileum: Jakým dárkem ji umí potěšit vnuk a jak plánuje trávit léto?

Filmová, divadelní a televizní hvězda Jiřina Bohdalová (90) dnes slaví 90. narozeniny a my jsme měli možnost herečce popřát mezi prvními. Ke svému životnímu jubileu by si sama nadělila hlavně zdraví, ale myslí i na společnost a ráda by, aby koronavirová doba pominula a lidé na sebe přestali být zlí. Mimo jiné na kameru Super.cz prozradila, jakým dárkem ji potěší blízcí a co plánuje na léto.

To nejdůležitější si člověk za peníze nekoupí, s čímž se ztotožňuje i sama herečka. Její blízcí ji ale umí potěšit i nějakou materiální drobností. „Můj mladší vnuk je na tyhle dárečky, už je to dva roky, co mi dal takovou drahou voňavku, tak tu si beru, jen když někam jdu, abych mohla zazářit. A pokaždé si při tom na něj vzpomenu,“ prozradila Super.cz herečka.

Blíží se léto, které má u Jiřiny Bohdalové téměř každý rok stejný scénář. Pravidelně jezdí na týden do Řecka s kamarádem Karlem Šípem (75) a zbytek prázdnin tráví na chalupě.

„Jezdíme na úplně stejné místo, já mám dokonce i stejný pokoj, takže kdybych tam něco zapomněla před rokem, tak to tam určitě najdu. Jinak jsem na chaloupce a tam je pořád co budovat. Je to nekonečná práce, ale radostná,“ usmívá se oslavenkyně, se kterou jsme se setkali na natáčení speciálního dílu pořadu Máme rádi Česko, který nese příhodný název Máme rádi Jiřinku.

Populární herečka je za každé situace vkusně upravená a na svůj vzhled si potrpí. Zajímalo nás, jestli dbá na vizáž také během svého pobytu na chalupě.

„Pleť si potřebuje odpočinout. Jiřina Jirásková říkala, že v Praze nevychází ani k popelnicím nenalíčená, protože zpoza rohu na ni čekají paparazzi. Na chalupě je mi to ale jedno, a navíc vidím, kdo přichází, takže mě nemůžou překvapit, schovám se. Říkám tomu, že chodím jako lívanec, a to mi nejvíc vyhovuje,“ dodává herečka s humorem sobě vlastním. ■