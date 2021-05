Bál se reakce Ládi Hrušky i Karlose Vémoly. DJ Roxtar se pouští na tenký led

Dominik Turza Super.cz

„Neexistuje moderátor, který by si mohl dovolit říct to, co může říct plyšovej delfín s napoleonským komplexem. Může se zeptat na cokoliv a ti hosté mu to odpustí,“ říká Dominik. Jak jsme si na natáčení pilotních dílů všimli, s plyšovým maňáskem na ruce se nebojí zabřednout ani do velmi osobních témat, a tak nás zajímalo, jakou má odezvu od celebrit. Stalo se, že se s někým dostal po natáčení do konfliktu nebo mu dotyčný vytkl, že otázky byly přes čáru?

„Nestalo, a to je na tom to geniální. My jsme se hrozně báli, jak bude reagovat třeba Láďa Hruška (43), Miss České republiky, Karlos Vémola (35), a nakonec si nechali úplně všechno líbit. Máme tu hranici, že neporušujeme úplnou osobní rovinu. Nikdo nás ale neodmítl a každý to s námi dohrál do konce,“ pyšní se DJ. Talk show, kterou pojmenoval podle jednoho ze svých hitů Nečum na mě show, startuje dnes na Prima COOL.

Dominikovi se daří nejen v práci, ale i v osobním životě. Přemohl své závislosti na alkoholu a drogách, rozvedl se s manželkou a nyní je znovu zamilovaný. „Mám novou slečnu, mladou slečnu, učitelku z Českého Těšína. Moc nám to spolu klape, jsem s ní moc šťastnej a vypadá to, že spolu budeme ještě dlouho,“ říká spokojeně.

„Je taková plachá, učí děti s poruchami chování, takže já jsem ideální partner, já mám poruch chování strašně moc, takže to se mnou umí. Jsem šťastnej, jsem střízlivej a zamilovanej,“ dodává Dominik. ■