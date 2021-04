Hvězda (41) seriálu Jak jsem poznal vaši matku je single: Herec se po osmi letech rozešel s přítelkyní

Jason Segel a Alexis Mixter Profimedia.cz

„Tohle je foto dvou nejlepších přátel. Tento muž se mnou v životě sdílel mnohé. Ovlivnili jsme jeden druhého opravdu hluboce a jen v dobrém,“ začala svůj dlouhý status Alexis a pokračovala slovy plnými lásky a uznání: „Nikdy jsem s jiným člověkem nestrávila tolik času. Tolik jsme se nasmáli, naplakali a sdíleli toho nekonečně mnoho. Je zvláštní psát o konci vztahu, obzvlášť když mezi námi stále existuje tak silné přátelství. Ale změny se dějí a společně jsme už před časem zjistili, že bude lepší nechat jít každého svou cestou, protože náš vztah už se změnil a nebyl už takový, jaký býval.“

„Být ve vztahu, který je veřejný, není lehké a oba jsme lidé, kteří si střeží své soukromí. To, co cítím, když tohle celé píšu, je láska a vděčnost. Nikdy tě nepřestanu milovat,“ zakončila Mixter dlouhé vyznání, které z její strany ukazuje, že byl rozchod plně v přátelském duchu. Samotný herec zatím situaci nekomentoval, do médií se vyjadřuje sporadicky.

Jason Segel zářil jako Marshall v seriálu Jak jsem poznal vaši matku, objevil se i v úspěšných komediích jako Zbouchnutá, Zkažená úča, Sex Tape a k romantické komedii Kopačky, kde si zahrál hlavní roli spolu s Kristen Bell a Milou Kunis, dokonce napsal scénář. ■