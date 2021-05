Zábavné bublifuky

Kdo by neznal bublifuk. S touto hračkou se dá ovšem užít mnohem více zábavy a legrace, než je jen tvorba klasických obyčejných bublin. Díky speciálním doplňkům můžete vytvářet malé i obří velikosti různých tvarů v pestrých duhových barvách, které jsou dlouhotrvající, takže jen tak neprasknou. Zabaví se tak děti různých věkových kategorií.

Spousta magické a barevné zábavy

S bublifuky Frublu se děti nudit nebudou. Co takhle bubliny v bublině? Se speciální sadou to nebude žádný problém. V sadě naleznete blaster, náplň a nádobu. Díky tomuto setu mohou vznikat opravdu obří a duhové bubliny, které nebudete chtít nechat ulétnout. Jejich velkou výhodou je to, že díky použité technologii dlouho vydrží a prasknou až po delší době.

Kromě klasických bublifuků se k této zábavě dají použít i další hračky. Kluci i holky tak budou nadšeni třeba z plastové sekačky, která během jízdy vyfukuje všude kolem sebe spousty magických bublinek. Ještě větších a zajímavějších výtvorů se dá docílit za pomoci velké obruče.

I chlapi si vyhrají s Fru Blu

FOTO: TM Toys

Tak trochu jiné pistole

Kluci, kteří milují střílečky, budou nadšeni z tak trochu jiných pistolí. Tyhle totiž kolem sebe nešíří střely, ale bubliny. Podle libosti je možné střídat větší a menší smyčky, díky kterým vznikají bubliny různých tvarů a velikostí.

Pistole na bubliny Fru Blu

FOTO: TM Toys

Nezapomeňte na náhradní náplň

K veselým bublifukům Frublu se vám rozhodně bude hodit i nějaká ta náhradní náplň. Ta je v praktickém kanystru o objemu 5 litrů, takže vašim ratolestem vydrží opravdu dlouho. A navíc se dá použít do jakýchkoliv bublifuků.

Kvalitní a bezpečné produkty

Všechny Frublu produkty jsou kvalitní a bezpečné pro používání dětmi do 3 let. Jsou vyrobeny z nezávadných materiálů. Směs na bubliny je speciální tekutinou vyrobenou v EU, která navíc nezanechává žádné fleky na oblečení, podlahách ani jiných typech povrchů. ■