Radka Třeštíková promluvila o rozvodu s manželem. Známý fotograf se bude dva měsíce starat o děti

S manželem se rozvádí jako přátelé. "Platí to a doufám, že to bude platit. Máme spolu dvě děti, záleží nám oběma hlavně na tom, aby byli oni šťastní. Myslím, že jsme snad dospělí a jsme schopni to vyřešit ke spokojenosti právě těch dvou," řekla Super.cz Radka.

Ani kvůli péči o děti hádky neprobíhají. "Měla jsem děti celou zimu. Kvůli lockdownu jsem s nimi uvízla na horách. Teď je v rámci domluvy bude mít dva měsíce manžel. Určitě se dohodneme," prozrazuje.

Autorka knih Osm, Bábovky či Veselí zůstává bydlet v bytě na Letné. Do budoucna má v plánu změnit adresu, ale nyní to není na pořadu dne. "Bydlím stále na stejné adrese a ještě chvíli tam budu, aby přechod jinam byl plynulý pro všechny, hlavně pro děti. Zůstávám ve stejné čtvrti kvůli jejich škole. Nic dramatického se neděje a doma pokračujeme jako jsme žili doposud," vysvětluje.

Manželé společně budovali dům na Vyžlovce. Mluvilo se o tom, že se tam budou přemísťovat právě z bytu na Letné. To ale Radka popírá. "Nikdy to nebyl úplně dům. Je to naše chata, kam jsme jezdívali na léto. Nikdy jsme neplánovali, že bychom se tam přestěhovali natrvalo. Je to zkrátka chalupa," dodala. ■