Tereza Brodská se stala babičkou: Její snacha měla stejného porodníka jako ona

V rozhovoru, který Super.cz naposledy poskytla, pěla na přítelkyni svého syna jen samé ódy, ale o těhotenství mlčela: „Luisa skvěle vaří a je velmi úspěšná! Dokončuje právě UMPRUM u Velčovského – keramiku a porcelán a už byla nominovaná na několik cen. Já si všechno, co Luisa vyrobí, schovávám. Už to mám celé vymyšlené. Na stará kolena budu její rané výtvory prodávat v aukcích a budu mít vyděláno.“

O tom, že se jí narodilo vnouče informovala maličko oklikou. Poděkovala totiž svému porodníkovi, který dle příspěvku pomohl na svět i jejímu vnoučeti: „Prof. Mudr. Antonín Pařízek, CSc !!!!! Milý Tondo děkuji že jsi nám pomohl na svět nového člena rodiny!!!!!!!!! Děkuji za péči, trpělivost, obrovskou profesionalitu a za to, že tě máme už tolik let za kamaráda! Byl jsi před mnoha lety i u mého porodu a doufám, že budeš naším rodinným porodníkem i do budoucna! Jsi prostě nejlepšííí!!!“

Hvězda seriálu Slunečná se na roli babičky už dlouho těšila. Zda má vnuka, nebo vnučku, zatím neprozradila. ■