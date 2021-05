Nejlépe vydělávající sportovkyně si vyzkoušela modeling. Takhle to sekne japonské tenisové hvězdě jen v bikinách!

Naomi Osaka Profimedia.cz

Takto ji na tenisovém kurtu nevídáme. Japonka Naomi Osaka (23) odložila raketu a svlékla se do plavek. Jako tvář značky Frankies Bikinis pózovala jako modelka a nutno podotknout, že jí to moc slušelo!

Aktuálně druhá nejlepší tenisová hráčka světa vystavila na odiv svou štíhlou postavičku v růžových i modrých bikinách. Modeling byl pro úspěšnou sportovkyni vítanou změnou.

Japonská tenistka žije od tří let v USA. Je dvojnásobnou vítězkou Australian Open i US Open. A je úspěšná i na poli marketingu. Časopis Forbes ji loni uvedl jako nejvíce vydělávající sportovkyni světa. Vydělat si měla přes 37 milionů dolarů! Ač je to spíše introvertka, nabídku na pózování v plavkách neodmítla, což její fanoušky jistě potěšilo. ■