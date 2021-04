Surově ji bili a sexuálně zneužívali, ve 14 porodila syna, který zemřel: Oprah Winfrey vzpomíná na traumatické dětství

Oprah Winfrey Profimedia.cz

Nejznámější moderátorka světa Oprah Winfrey (67) zažila dětství, jaké si většina lidí nedovede představit. O traumatických zážitcích už nejednou promluvila a nyní se k nim rozhodla vrátit v právě vydané knize What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing.