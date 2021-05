Klaďas, záporák i lev salonů. Jan Čenský slaví 60

Jan Čenský Michaela Feuereislová

Padesátku prý tolik neprožíval, ale šedesátiletého pána si prý dlouhou dobu představoval jako stařečka někde v domově důchodců. Teď se k šedesátníkům zařadí i on sám, a proto ví, že jeho představa byla mylná. On sám je pořád velký fešák, do penze ani do pečovatelského domu se pochopitelně nechystá, a navíc je stále v jednom kole.

Velká životní premiéra

V posledních letech se pravidelně objevoval v televizi v roli primáře Suchého v seriálu Ordinace v růžové zahradě, který teď ale končí. Nyní ho čeká postava poněkud nerudného tatínka Františka v muzikálu Láska nebeská. Co se Jana Čenského týče, půjde o jeho první muzikálovou zkušenost, a tak se nabízí otázka, jak je na tom se zpěvem.

Na konzervatoři ho sice studoval šest let (a v dětství chodil ještě do sboru), ale moc příležitostí předvést se před publikem neměl. Slyšeli jsme ho sice zpívat v pohádce Princové jsou na draka (1980), ale většinou si prý prozpěvuje jen doma v koupelně. Teď ale pilně trénuje, protože v muzikálu ho čekají Matuškovy hity Tereza a Má láska je za velkou louží.

Vůně knih i divadelních prken

Možná to nevíte, ale herec se původně učil knihařem. Na práci s knihami vzpomíná rád, a to nejen kvůli krásně voňavé kůži. Měl totiž i úžasného kantora, který ho naučil klasickou ruční vazbu, šít knížky, udělat zlatou ořízku… Pak ho ale vzali na konzervatoř a bylo „vymalováno“.

Ještě v době studií získal Čenský první příležitosti před filmovou a televizní kamerou. Po konzervatoři nastoupil do Divadla pod Palmovkou, hostoval v Národním divadle a v roce 1990 se stal členem Divadla Ta Fantastika, se kterým projel velkou část světa.

Klaďas, záporák i vrah

První velká role jej potkala v seriálu Zkoušky z dospělosti (1979), kde si zahrál studenta gymnázia. Svým zjevem byl ale předurčen spíše pro role v pohádkách, jichž sehrál v televizi celou řadu.

S postupem kariéry se objevoval v rolích klaďasů i záporáků – jednou z jeho nejznámějších filmových postav byl mladý a nevyzrálý manžel ve filmu Když rozvod, tak rozvod (1982). S Čenským jsme se mohli setkat mj. i v seriálech Život na zámku (1995) nebo Zdivočelá země (1997). V TV detektivce Čtvrtá strana trojúhelníku (1986) ztvárnil dokonce vraha.

Návod, jak se stát lvem salonů

Jan Čenský se prosadil i jako moderátor – několik let uváděl například volbu Miss České republiky. Působí také jako lektor: vede semináře komunikace, rétoriky, vystupování a mluvy. Zvažuje i projekt pro školy, v jehož rámci by chtěl učit děti, jak mají správně mluvit nebo se oblékat podle konkrétní situace. Podle Čenského dělá hodně první dojem a šanci dostane člověk jen jednu. Lvem salonů se stane jedině tehdy, když ovládá základní pravidla etikety a chová se uvolněně.

Lenošení ano, ale…

Co o sobě herec řekl na vlnách Českého rozhlasu? „Jsem velmi líný, baví mě lenošení, ale předtím je docela dobré si zasportovat nebo si dát takzvaně do těla. To znamená odpočinek po nějakém tréninku. Mezi moje záliby patří sport, především kolo, lyže, surf, snowboard, tenis, volejbal, v poslední době ferraty a horolezectví.“

Sportuje opravdu hodně, protože říká, že herecké tělo by mělo fungovat správně. Podle něj je hloupé, když herec odmítne roli, protože neudělá například kotrmelec.

Herec je ženatý a s manželkou Danou, se kterou vychovali syna Matyáše (30), bydlí v Pyšelích na Benešovsku. K jeho dalším koníčkům patří rovněž literatura a divadlo. Rád také cestuje, protože zážitky z cest zůstanou v člověku natrvalo a nikdo mu je nemůže vzít. ■