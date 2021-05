Proč žádnou ze čtyř dcer nepojmenoval po sobě? Saša Rašilov k tomu má specifický důvod!

Saša Rašilov Super.cz

Jeho otec, kameraman, i děda, slavný herec, nesli stejné jméno jako on. Když jsme si Sašou Rašilovem (48) povídali o jeho rodině, zajímalo nás mimo jiné, proč v rodinné tradici nepokračoval. Vždyť i jednu ze svých čtyřech dcer mohl pojmenovat Alexandra.

Dvě dospělé dcery, Antonii a Josefínu, má Saša z prvního manželství s Vandou Hybnerovou, dvě, Marie a Emílie, se mu narodily v dalším vztahu s druhou manželkou Ludmilou.

"Holčičky zdárně rostou a teď už mezi nimi začínají probíhat i takové první interakce. Ze strany Marušky teď byly snahy, už když ji poprvé spatřila, tak se po ní sápala. Donedávna to ještě byly příčiny mých hysterických výkřiků a skoků, protože to čtyřleté dítě je ještě neohrabané, tak jsme se báli, aby nám to miminko, tu její sestřičku, neporouchala," vyprávěl Super.cz.

"Teď už se jednak naučila být opatrná, a druhak se už Emilka začíná dívat po světě a první, co vidí, je ségra, která dělá nějaké blbosti, hází barevné kostičky, už se spolu smějí a hrají," dodal Saša, který si vlastně nejmladší dceru vzhledem k uzavření divadel užívá nejvíc ze svých dětí.

"I s plným vědomím těch tragických důsledků je to jedním z pozitiv. Tohle je doba, o které si nikdo nemyslel, že přijde uprostřed téhle rozjeté civilizace. Otcové nikdy předtím neměli tolik času být se svými dětmi. Jsem za to rád, i když se mi už po divadle a lidech v hledišti stýská," připustil.

Při povídání jsme se dostali právě i ke jménům jeho čtyř dcer. Proč nechtěl, aby se jmenovaly po něm? "Nemám tyhle ambice už kvůli tomu, že odjakživa dost silně vnímám, jakou paseku někdy to ego, zvlášť to mužské, dokáže ve světě nadělat. Takže všechny tyhle tendence, otiskávat se do těch dětí, mě vůbec nenapadly," vysvětloval.

"Není to nic proti mému jménu, ale mít děti je něco nového, nová bytost a nová radost, tak proč bych jí nemohl vybrat z té spousty krásných jmen," dodal. Jméno Saša se ale z jeho rodiny úplně nevytratilo. Jeho dcera si totiž nedávno jednoho Alexandra vzala. "Je to zvláštní a vtipné," uzavřel. ■