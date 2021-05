Už 9 měsíců je Arnold Schwarzenegger pyšným dědečkem. Proč jeho dcera vyšiluje pokaždé, když vezme vnučku do náruče?

Arnold Schwarzenegger Profimedia.cz

„Je to fantastické, jediné, co mi na tom vadí, je, že si připadám starý, když už mám vnouče. Ale je to skvělé. Je to překrásná holčička a já jsem na Katherine a Chrise velmi pyšný. Vedou si jako rodiče velmi dobře.“

Moderátor poukázal na fakt, že má Lyla štěstí, že je dědečkův dům plný zvířat. Hercův poník Whiskey a oslík Lulu se pohybují po jeho domě volně.

„Už tu byla několikrát a seděla na hřbetě Lulu i Whiskeyho. Myslím, že z ní bude skvělá jezdkyně,“ prásknul Arnold.

Na dotaz, jestli malé vyměňuje plenky, ale odpověděl, že si to užil se svými pěti dětmi dosyta. „Když byly moje děti malé, hodně jsem pomáhal a byla to sranda. Lyle jsem ale plenky nikdy neměnil, Katherine ji velmi střeží. Kdykoliv se jí dotknete, je u vytržení.“

„Ujistil jsem ji, že mýma rukama prošlo dost dětí. Že vím přesně, co dělám, a mám dostatek zkušeností, že jsem expert, ale stejně vyšiluje, myslím, že je to celkem normální,“ prozradil na dceru. ■