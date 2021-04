Denisa Nesvačilová o milostné scéně s Dykem, kterou nazvala „útrpčem“: Mrzí mě to, bylo to vytržené z kontextu, říká

Denisa Nesvačilová Super.cz

„Bylo to dost vytržené z kontextu a pokud diváci viděli ten rozhovor celý, tak určitě museli zaznamenat, že mě Honza do té otázky našrouboval docela prekérním způsobem a v podstatě už v té otázce odpověděl za mě. Když jsem odpovědět nechtěla a řekla jsem, že je to věc, kterou jsme si říkali mezi sebou, tak mě ještě ponoukl k tomu, abych řekla, jak to bylo,“ vysvětluje Denisa.

Postelové scény celkově nepatří k těm, na které by se zrovna těšila. „Jsem herečka, takže když mi scénář předepisuje takovou scénu s jakýmkoliv hereckým kolegou, tak to musím udělat. Není to ale nic tak oblíbeného, abych si s někým přála točit postelovou scénu,“ říká sympatická zrzka.

To, jak její odpověď v talkshow vyzněla, ji zpětně mrzí a určitě se nechtěla Vojty, jakožto idola mnoha žen, nijak dotknout. „Řekla jsem to v nějakém humoru a mrzí mě, že to bylo vytržené z kontextu, protože to samozřejmě nebyl žádný útok na Vojtu. Ne každý chlap musí být váš typ, stejně jako já nejsem typ každého chlapa,“ dodává herečka. ■