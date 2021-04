Infarkty ani prodělaná těžká forma covidu ho nezastavily: Legendární muzikant se opět těší na pódia

Jan Vančura Super.cz

Legenda českého bigbítu, muzikant Jan Vančura (74), se ani po sedmdesátce a prodělané těžké formě covidu do hudebního důchodu nechystá. "Hrát budeme dál, i když jen ve třech," ujistil Super.cz . dlouholetý člen kapel Rangers či Plavci.

"Vlastně ani sám nevím, jak to máme nastavené, protože někteří bývalí členové už nejsou mezi námi. Ti, co zbyli, tak jsme se každý vydali jiným směrem. Jednou se ptal kolega Zdeněk Merta, kolik je vlastně kapel, které se k odkazu Rangers a Plavců hlásí. Myslím, že jsou to tři až čtyři. Spousta posluchačů a fandů se v tom ani moc nevyzná," míní.

"Já v současné době hraju s Máriem Bihárim, což je excelentní hráč a zpěvák. Excelentní člověk, i když má hendikep, protože je nevidomý. Ale o to víc si vážím toho, jak dokáže ten život pojmout. Pak mám ještě jednoho mladého šikovného kytaristu. Naposledy jsme si bohužel mohli zahrát někdy v září," svěřil.

Další koncertování pod názvem Honza Vančura a Plavci ale nevzdává. "Těším se, až se otevřou brány čehokoliv a budeme moct zase hrát a potěšit naše příznivce. A když bych měl tu naši mini kapelu zlehčit, tak oni hrají a já ukazuju obličej," smál se. ■