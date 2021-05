Z nemocnice zamířila do dabingu: Hlasem téhle křehké zpěvačky mluví animovaná bojová kobyla

Nikola Ďuricová Super.cz

V divadle má do zásoby nazkoušený muzikál Láska nebeská a po hraní se jí už stýská. "Byl to smutný pohled, když jsme hráli pro nahé židle," svěřila Super.cz zpěvačka Nikola Ďuricová, která během pandemie vyzkoušela i práci v nemocnici. Teď se jí celkem daří v dabingu.

"Do nemocnice už docházím jen občas. Když jsem tam začala pracovat, měla jsem času opravdu hodně. Pak mi najednou začali telefonovat známí a přišla jsem k hezkým pracovním příležitostem, za což jsem velmi vděčná, protože v současné době dělat něco uměleckého je opravdu zázrak," míní Nikola.

"Teď pracuji hlavně v dabingu, což je pro mě obrovská výzva. Stalo se mi, že jsem se v jedné práci potkala s kolegou Petrem Pechou a oba jsme namlouvali jak v češtině, tak v naší rodné slovenštině. Obvykle ale dabuji česky," upřesnila.

A jaké role drobná blondýnka dostává? "Teď je to třeba animovaný seriál pro Netflix. Je to náročné, protože ta postavička má hodně hereckých poloh od komických až po vážné. No a mluvím za bojovou kobylu, která je sice drsňačka, ale je také citlivá," popsala nám. ■