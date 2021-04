Vykřičí si i tentokrát výhru? Takhle Hana Holišová vypadá jako drsná rockerka Lucie Bílá

Hana Holišová Foto: archiv TV Nova

Na Hanku tak čeká proměna v jednu z našich nejoblíbenějších zpěvaček Lucii Bílou. Převtělí se do doby, kdy měla populární pěnice své rockové období. Na pódiu si zazpívá hit Láska šialená, který v originále nazpívala Bílá s Pavolem Haberou.

„Samozřejmě je velmi náročné napodobit dva takové velikány, které miluje český i slovenský národ. Naštěstí budu mít po boku Roberta Urbana, který je moc šikovný, takže se rozhodně pokusíme udělat to tak, aby se to divákům líbilo co nejvíce,“ svěřila Hana Holišová před svou novou proměnou. ■