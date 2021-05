Jak se říká „Kdo si hraje, nezlobí“. A něco na tom bude. Dopřejte vašim ratolestem více prostoru k zábavě a pořiďte jim parádní hračky pro nejmenší. Ty zabaví jak miminka, tak i větší batolata, a to jak v kočárku nebo v postýlce, tak i ve vaně či při jízdě autem.

Pro zabavení v kočárku, postýlce nebo autě

Delší jízda v kočárku nebo autosedačce může být mnohdy pro miminka nudná. Nezapomeňte se pro tyto příležitosti vybavit parádními hračkami pro nejmenší, které vám přijdou vhod nejen na cestách. Vhodnou hračkou do kočárku jsou nejrůznější závěsná plyšová zvířátka, která díky pestrým barvám a různým pískacím částem zaujmou i opravdu malinké děti. Jednoduše je zavěsíte, kam zrovna potřebujete, ať už na postýlku, stříšku kočárku nebo madlo u autosedačky. Na cestách využijete i skládací spirálu, která ve složeném stavu zabere minimum místa. Malé lumpíky jistě zaujmou šustivé zvuky, které vydává.

Něco pro rozvoj motoriky

Rozvoj motoriky je důležitou součástí vývoje a probíhá prakticky již narození. Jemnou motoriku vašeho děťátka můžete snadno podpořit vhodnými didaktickými hračkami. Ty v těch nejmenších probudí fantazii, zlepší jim úchop a naučí je vnímat a rozlišovat barvy. Ideální didaktickou pomůckou jsou nejrůznější motorické labyrinty a didaktické kostky pro batolata, které nadchnou spoustou zajímavých funkcí a rozmanitými možnostmi hry.

Interaktivní hračky, které zaujmou a zabaví

V době, kdy se miminka začínají pídit po okolních zvucích, je začínají zajímat i různé interaktivní hračky vydávající různé druhy zvuků, zpívající písničky, vyprávějící pohádky a další. Jednou z nejoblíbenějších je mluvící pejsek, který je nejen hebkým plyšákem, ale také skvělým společníkem pro učení zábavnou a nenásilnou formou. Malé caparty ale zaujmou i rozličné hudební nástroje jako je třeba xylofon.

Zvířátka do vody

FOTO: hračkárna.cz

Hračky do vany

Koupání ve vaně už nikdy nebude nuda. Tedy alespoň ne s fantastickými hračkami do vody. Ty si najdou svoje využití i v bazénku nebo na pláži. Malé caparty zaujmou různé kyblíky, hračky s vodotryskem, knížky do vody a další podobné vychytávky, díky kterým bude pobyt ve vodě největší legrací. Malí umělci se i během koupání mohou vyřádit a vyzkoušet si svoje umění, a to díky speciálním pastelkám do vany.

Zábavný společník pro odplenkování

Odrostlo už vaše miminko z plínek a je proto nejvyšší čas přejít na nočník? Takový přechod vaše děti hravě zvládnou díky dětské toaletě. Teď si totiž budou připadat jako dospěláci. Miniverze klasického wc je vybavena vyjímatelným nočníkem a splachovadlem vydávajícím autentický zvuk. A má dokonce i držák na toaletní papír.

Dětský záchod Dolu

FOTO: Dolu ■