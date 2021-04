Snad už hvězdy Slunečné a Sestřiček smůlu prolomí: Od začátku roku mají Tomešovi oba po operaci i druhém nakažení covidem

Michaela Tomešová Super.cz

S Míšou jsme se potkali na zkoušce nového muzikálu Kabaret v Divadle Bez zábradlí. "Začala jsem zkoušet už v době rekonvalescence, takže to krásně vyšlo. Romanova operace byla plánovaná, takže jsme to logicky naplánovali tak, abychom to logisticky zvládli s dětmi," řekla Super.cz.

Zvládat jako dva vytížení seriáloví herci, zvlášť, když Míša už začala zkoušet i divadlo, není jednoduché. "Teď je to na ostří nože. Čekám, kdy se konečně otevřou školky i pro mladší děti, Tím by se nám to všechno vyřešilo. Kdyby se neotevřelo, budeme to muset nějak pytlíkovat po babičkách, kamarádkách a sousedkách jako doposud," krčila rameny.

"My sami jsme v pohodě, i když je to náročnější. Ale jde hlavně o ta děcka, protože nemají žádné pořádné vyžití. Už jim chybí kamarádi, parta. A co s nimi pořád vymýšlet, když se skoro nikam nemůže. Snažíme se vymýšlet všechno možné. Hlavně, že už jsme zdraví, Roman je teď v rekonvalescenci a doufám, že už jsme si minimálně pro letošek všechny operace vybrali," doufá Tomešová. ■