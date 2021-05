Bazény a potřeby do vody

Díky nadzemnímu bazénu nebo nafukovacímu bazénku pro nejmenší si na zahradě můžete celá rodina užít spoustu legrace během horkých letních dnů. Není nic lepšího než se při stoupajících venkovních teplotách mít kde osvěžit. Stačí jen nafouknout, napustit vodou a zábava je na světě.

Nafukovací bazény pro nejmenší

Malí vodomilové si mohou užívat vodní radovánky v některém z barevných dětských bazénků. Nafukovací bazén je ideální pro batolata. Díky kompaktní velikosti se vejde nejen na zahradu, ale také třeba na balkon. Mimo klasických obyčejných bazénů si vaše ratolesti užijí spoustu zábavy i v nafukovacím hracím centru se skluzavkou. Ještě více osvěžení pak poskytne nafukovací bazének se sprškou, ze které budou nadšeni kluci i holky.

Dovádění v bazénu

FOTO: Intex

Nadzemní bazény Intex a Bestway

Větší děti i dospěláci se v parných dnech mohou osvěžit v nadzemním bazénu od osvědčené značky Intex nebo Bestway. Dáte přednost nafukovací variantě s prstencem nebo si zvolíte provedení s konstrukcí? V každém případě se stane vašim nepostradatelným společníkem pro toto léto. Obě tyto varianty snadno po skončení léta uschováte a během zimní sezóny vám tak nebudou zabírat místo na vaší zahradě.

Potřeby do vody pro hru i bezpečí

Nebyly by to ty správné vodní radovánky, kdyby u nich chyběly potřeby do vody. Teprve s těmi přichází pořádná dávka zábavy. Neplavci ocení různé pomůcky do vody, jako například kruhy, rukávky nebo plavací vesty. Ty se zároveň stanou bezpečnostním prvkem a zbaví vaše ratolesti případného strachu z vody. Ve výbavě pak nesmí chybět ani nafukovací matrace. S tou si užijete nejen chvilky relaxace a odpočinku na vodní hladině, ale také i nějakou tu legraci. Malí potápěči budou paf z potápěčských potřeb. S potápěčskou výbavou v podobě brýlí, šnorchlu a ploutví se mohou pustit do průzkumu pod vodní hladinou.

Nafukovací dvojlůžko Intex

FOTO: Intex

Nafukovací matrace a křesla

Přemýšlíte o tom, jak vyřešit možnost příležitostného přespání hostů u vás doma? Skvělou a praktickou variantou jsou nafukovací postele a matrace, které v případě potřeby můžete mít během chvilky k dispozici. Nafukovací postel je dodávána v setu s elektrickou pumpou, pomocí které ji během pár minut snadno nafouknete a připravíte k použití. Oceníte i praktický vak pro přenášení a uschování. Díky tomuto praktickému doplňku už nebude nečekaná návštěva, která se zdrží do pozdních hodin, žádný problém. Nafukovací postel nebo matrace jim poskytne komfort během spánku. Díky větším rozměrům se na ní pohodlně vyspí dva lidé.

Nafukovací křeslo pak využijete nejen ve vašem obývacím pokoji, ale také třeba na terase či zahradě. Díky držáku na nápoje si užijete relaxaci a odpočinek se vším všudy. ■