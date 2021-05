Za bizarní vychytávky bývá terčem kritiky. Jak se s tím Láďa Hruška vypořádal a je kutil i v soukromí?

Láďa Hruška Super.cz

„Všechny moje vychytávky jsou bizarní, ale o tom to je. Člověk se nesmí brát moc vážně, já se vůbec neberu vážně, ani tu práci se nesnažím brát vážně,“ prozradil Super.cz Láďa. Po odvysílání pořadu na sebe reakce fanoušků nenechávají dlouho čekat. „Zrovna včera mě potkala na ulici paní a říká: Co jsi to tam dělal za blbinu ten sušák na talíře z ramínek?“ směje se moderátor.

Kromě podpory často čelí i kritice, se kterou se snaží vypořádat. „Byly časy, kdy jsem si nechtěl připouštět negativní kritiku, ale myslím, že jsem profesně trochu dozrál. Naučil jsem se to házet za hlavu,“ míní Hruška, kterého jsme vyzpovídali během natáčení nové talk show televize Prima COOL Nečum na mě show.

Je Láďa Hruška kutil také v soukromí? „Doma nekutím, mám toho dost z práce, kterou si občas nosím domů. Ale vracím se do svého dětského snu. Původně jsem chtěl být pan Větvička (český botanik známý z Receptáře prima nápadů - pozn.) a měl jsem rád botaniku, chtěl jsem ji studovat. Konečně mám doma zahrádku a skleník, kde se chci vyřádit,“ vysvětluje moderátor.

Nabízela se otázka, zda kutilství nechává na své partnerce, když této aktivitě mimo práci příliš neholduje. Láďa si ale soukromí střeží, a tak v odpovědi kličkoval. „Já doma nemám žádnou přítelkyni, já mám doma samé přátelé a rodiče. Jsme zručná rodina, když je doma potřeba něco opravit, tak to udělá táta a mě si pak jen hýčkají, když přijedu domů,“ dodává s úsměvem. ■