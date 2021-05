Paruky Jilly Lenau slaví 27 let od svého vzniku

Jilly Lenau vznikla již před 27 lety - to se psala devadesátá léta, pro Česko se tehdy otevřel svět nových možností a štěstí přálo odvážným. Kamila Černá a Jiří Jánošík do toho tehdy skočili přímo po hlavě! Paní Černá na to konto dokonce prohlásila: "No, prodali jsme auto, dojeli k dodavatelům na Slovensko, koupili čtyři druhy paruk a otevřeli obchod." A že to bylo skvělé rozhodnutí, dokazují nejen celé ty roky, během kterých z malé firmy vyrostla společnost, která zásobuje zbožím více než 50 partnerských prodejen po celém Česku, ale také to, že z našich slovenských partnerů se stali přátelé - dodnes s Exclusive wigs by Lubo spolupracujeme a jsou jedním z našich největších dodavatelů kvalitních produktů z umělého vlákna i pravého vlasu. A dnes? Ač slavíme už 27. výročí, na naší filozofii se mnoho nezměnilo. Nikdy jsme nechtěli být jen obchodem a toho se stále držíme. Každý rok pracujeme na zkvalitňování našich služeb a zpříjemňování nákupů, to je pro nás stejně důležité jako osobní přístup ke každému zákazníkovi. Prostě nákupem samotným to u nás nezačíná a ani nekončí! Jsme vždy na telefonu a poradíme s výběrem zboží, následnou péčí o něj i všemi dalšími dotazy. Nebojíme se vám nikdy o zboží prozradit i jeho možné nevýhody, protože pro každého můžou být vhodné různé typy paruk a příčesů. Během našeho působení na českém trhu jsme také vyvinuli vlastní řadu péče o paruky z umělých vláken – to proto, aby se zákazníci o paruky mohli starat kvalitně a zároveň za rozumnou cenu. Snažíme se být tu pro vás ve všech ohledech a pokud o nějaké paruce, příčesu či doplňcích uvažujete, můžete se o tom přesvědčit sami při objednání v našem eshopu. Prostě jsme tu pro vás i vaši paruku! A co vše že je v naší nabídce?! Pojďme si některé z produktů společně představit:

1. Dámská paruka INSPAIR Polodlouhá paruka INSPAIR je naprosto univerzálním doplňkem, hodí se téměř ke každému tvaru obličeje a její střih lze využít pro jakoukoliv příležitost. Jedná se o nadčasový model, který je odlehčený, vlas je velmi elegantně prostříhaný a vytváří efekt lehkého zvlnění. Je doplněna monofilovou pěšinkou, která umožní přečesávání vlasů dle Vaší potřeby. Vlas je splývavý, příjemný na omak a lehce se upravuje. Vybírat můžete z desíti různých barevných odstínů! Pochází z poslední kolekce značky Exlusive wigs by Lubo a je vyrobena z umělého vlákna, které je nenáročné na údržbu. Patří mezi skvěle propracované modely s dostupnou cenou.

2. Pánské tupé Jason Tupé Jason z kolekce značky HairMANia je vyrobeno ručně z tepelně upravitelného vlasu s pamětí. To znamená, že po umytí se vlákno vrátí do přednastaveného tvaru, který můžete upravit za pomoci teplého vzduchu nebo žehličky. Maximální přirozenost vzhledu zaručuje lace ofinka, která je vytvořena tak, aby přechod mezi výrobkem a lidskou pokožkou nebyl vůbec znatelný. Toto tupé patří mezi špičky ve své kategorii i díky technologii upevnění vlasu, která umožňuje téměř neomezené možnosti tvorby účesů a navíc je podšito monofilamentem, takže je vhodné i pro extrémně citlivou pokožku.

3. Dámský příčes Rum Jeden z nejoblíbenějších modelů v kategorii dámských příčesů je právě RUM, který funguje na principu vlasové gumičky a jeho použití je díky tomu velmi jednoduché. Tento příčes nabízí k výběru deset barevných odstínů a je vytvořen z umělého vlákna s dlouhou životností. Jeho pomocí během chvilky vykouzlíte dojem objemného dlouhého culíku, který lze použít jako variantu rychlého účesu, stejně dobře ale vypadá i v kombinaci se společenskými šaty.

4. Sada kosmetiky pečující o umělé vlákno Výhodná sada kosmetiky pro péči o Vaše paruky, kterou jsme pečlivě vyvíjeli několik let, obsahuje šampon, který jemně a šetrně odstraňuje nečistoty a mastnotu z vlákna, nezatěžuje vlas a působí antistaticky proti elektrizování vlákna. Používá se vždy jako šamponová lázeň, do které se namočí paruka otočená vlasem dovnitř. Pro pravidelnou údržbu paruk je v balení také balzám - ošetřuje a zjemňuje vlákno, navrací účesu původní tvar a objem. Balzám je také určen k použití ve vodní lázni, nikdy jej nedáváme přímo na výrobek. Po použití balzámové lázně paruku posadíme na polystyrenovou hlavu nebo speciální prodyšný stojánek a necháme volně uschnout. Poté přichází na řadu další část balení - kondicionér, který zabraňuje lámání a plstnatění vlasu, chrání vlákno před vysušováním horkem a před UV zářením, obaluje konečky vlákna jemným filmem a tím zabraňuje přílišnému zacuchávání.

5. Turbany a šátky Pro ty z Vás, kterým je místo paruky příjemnější na hlavě šátek nebo turban, přinášíme také širokou nabídku různých druhů těchto pohodlných dopňků. Třeba tento ilustrační kousek nese název Avani a je vyroben ze 55 % viskózy, 30 % polyesteru a 5 % elastanu. Samotná podšívka pak obsahuje 95 % bambusového vlákna, které je ideálním materiálem právě pro dotyk přímo s pokožkou. Je univerzální velikosti a příjemně se přizpůsobí každému tvaru hlavy – zvládne to s přehledem a ještě si u toho zachová svou jemnost, díky které ho lze nosit celý den. Turban Avani je téměř bezešvý a vyrobený především s důrazem na pohodlí jeho nositelky. Jedná se o kvalitně zpracovaný model a můžete si ho pořídit ve čtyřech barevných odstínech.