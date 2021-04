Kvůli covidové situaci odložila plánování miminka! Šárka Vaňková promluvila o těžkém období

Šárka Vaňková Super.cz

"Věk bych už na to určitě měla. Tím, jaká je situace, to není na pořadu dne. Jsme rádi, že se postaráme sami o sebe. Ale je mi 34 let, biologické hodiny tikají. I jsem ve vztahu, kdy si to oba dovedeme představit. Není na to teď ale asi správná doba," řekla Super.cz Šárka.

"Mamka mi říká, že děti se rodily i za války, miminko toho na začátku tolik nepotřebuje. Ale nikdy nevíš, jaké můžou nastat komplikace, je to obrovská zodpovědnost. Teď se do toho nehrneme," vysvětlila Šárka, která se vrací ke zpěvu a získala jednu z hlavních ženských rolí v připravovaném muzikálu Robinson Crusoe. V Divadle Na Maninách nyní denně zkouší, aby všichni byli připravení na premiéru na letních scénách. Pokud to vládní opatření dovolí, poprvé by se divákům měli představit 21. května v Mikulově.

Miminko sice Šárka neplánuje, ale nového člena domácnosti s partnerem mají. "Vrátil se mi z bývalého vztahu pejsek. Je už i hezké počasí, můžeme chodit na procházky. Je to fajn," dodala s úsměvem. ■