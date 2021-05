Partner Michaely Badinkové nemá už měsíce pro koho hrát: Podržela mě rodina a přátelé

Michaela Badinková s Janem Teplým Herminapress

„Nějakou práci jsem měl a jsem v angažmá v Divadle pod Palmovkou, takže tam jsme víceméně zkoušeli, i když pro nikoho, ale jsme prostě zaměstnaní v divadle. Člověk ale uvažoval, co by mohl dělat jiného. Ta doba nám dala jakýsi rozhled... Já teda zatím žádný nápad nemám, ale kdyby na to přišlo, tak si myslím, že bych taky zvládl leccos,“ říká herec, známý ze seriálů Temný Kraj či Specialisté.

„Zažil jsem chvíle, kdy to nebylo úplně ideální, ale vždy mě podržela rodina nebo kamarádi. Ale existenčně, to, o čem se teď bavíme, že lidé nemají peníze na to, aby uživili svou rodinu, že i třeba mají hlad, v dnešní době v České republice to je pro spoustu lidí téměř nepředstavitelné, tak v tomhle rozměru jsem nic takového nezažil,“ říká umělec, který dobře ví, jak je důležité pomáhat, a proto se zapojil do jarní edice Sbírky potravin. „Člověk musí trošku přemýšlet o tom, že vlastně nevíte, co se může stát komukoli z nás,“ říká Jan.

Dlouholetý partner herečky Michaely Badinkové ani v těch nejtěžších chvílích neházel flintu do žita a zůstal velmi akční. Více se věnoval dcerkám, které měly distanční výuku, a také více vařil. ■