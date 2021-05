Práci v jiném oboru by se nebránil: Martin Preiss přemýšlel o sázení stromků nebo prodávání aut

Martin Preiss z osobní zkušenosti ví, jak je důležitá pomoc druhých. Foto: Tesco (4x)

Herec Martin Preiss patří do užší skupiny umělců, kteří v pandemii naštěstí nemají nouzi o práci. Vv posledních měsících rozhodně nenudí. Poslední roky se na jevišti objevoval sporadicky a jeho cesty vedly spíše před kameru.

„Už několik let nehraju v divadle, nejsem na něm nijak závislý a naštěstí té audiovizuální práce paradoxně přibylo, protože se to prostě šíří televizním signálem, lidé poslouchají víc audioknihy, dívají se víc na televizi a na dabingy, a to je všechno práce, která přichází a já jsem za ni nesmírně rád," svěřil se herec, který si poslední dobou nezoufá.

„Ale já jsem právě v koronavirové době byl zaměstnaný docela hodně. Teď se trochu bojím, jestli náhodou nedojde k nějakému zpožděnému útlumu, ale uvidíme,“ nechal se slyšet Martin Preiss.

Ptali jsem se ho, jestli on sám někdy pocítil bídu. „Vyrůstal jsem v komunismu, a i když mí rodiče netrpěli bídou, tak se některýma věcmi muselo logicky šetřit a tam vznikl určitý návyk, který si myslím, že přenáším do současného života, kdy už třicet let žijeme v konzumní společnosti a ten objem toho zboží a nákupních možností se zvětšuje a lidé si dnes opravdu mohou dovolit daleko víc a mají pestřejší výběr čehokoli. Nicméně i já jsem měl doby, kdy jsme zdaleka tolik nevydělával a musel jsem obracet tu korunu, což už tak v hereckém životě bývá a rozmýšlet se," říká Martin Preiss a dodal.

„Dělal jsem některé zásadní kroky, které mě třeba na chvilku od té práce odstavily a pak člověk dost přemýšlí o tom, co se stalo. Ale já jsme naštěstí nikdy nebyl v situaci, kdy bych si neuměl poradit. Pokud tedy nešlo o zdravotní problém, ale to je asi logické, já jsem takový docela životaschopný muž, a zatímco ostatní stojí a nadávají a stěžují si na poměr," svěřil se oblíbený herec.

Dokonce by se ani nebránil práce v jiném oboru. „Já jsme vždy někde tu šanci viděl a říkal jsem si, že i kdybych přišel o zázemí nebo o domov, vždy jsem viděl to světlo na konci tunelu. Byl jsem odhodlaný jít třeba sázet stromky do lesa nebo prodávat někde auta, ale těch možností je dost, které bych dokázal a znovu opakuji, pokud člověk právě nemá ten zdravotní handicap," dodal Preiss. ■