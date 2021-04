Victoria Beckham se nemůže přestat smát dárku, který jí poslal Justin Bieber. Tyhle botky od něj asi neobuje

Victoria Beckham Profimedia.cz

Jde o limitované sandály značky Crocs v lila barvě, které jsou ozdobené několika různými animovanými postavičkami a logem zpěvákovy značky Drew. Sama Victoria hledala slova, co k takovému dárku říct, a své fanoušky nechala hlasovat o tom, zda si myslí, že vůbec tento model někdy obuje. Co myslíte vy? Hlasujte na konci článku v anketě.

„Mnoho lidí se mě ptá, co mám v plánu nosit, až skončí lockdown. Co říkáte na návrh Justina Biebra?“ zeptala se fanoušků v jednom storíčku a v dalším už ukázala, co jí přišlo. „Dobře, tohle je od Justina neskutečné milé, že mi poslal Crocs sandály, nikdy jsem žádné neměla. Musím přiznat, že mě rozesmály. Každopádně i to, že na mě myslí, se počítá a já za to moc děkuji. Nevím, co jiného bych k tomu měla říct. Je to sladké,“ řekla se smíchem ve videu Victoria. Tenhle nový přírůstek do jejího botníku se plně vymyká tomu, co módní ikona normálně nosí. Možná boty obuje jeden z jejích potomků. ■