Kvůli trvalému bydlišti na Slovensku u nás neměla nárok na finanční příspěvky. Jak si zpěvačka poradila?

Radka Pavlovčinová Super.cz

„Vyřešila jsem to, a vlastně se to dostalo na úplně jinou úroveň. Po čase jsme založili se čtyřmi kolegy z oboru organizaci Kulturní sféra a snažíme se obhajovat práva umělců na volné noze v soukromém sektoru, který není dotován státními financemi. Takže se to zvrtlo v něco nečekaného a jsem za to velmi vděčná,“ říká Radka, která už má i oficiálně trvalý pobyt v Česku.

Na svůj rodný kraj vzpomíná alespoň při práci, protože se nyní věnuje hlavně dabingu reklam ve slovenštině. Přepínat z češtiny jí nedělá problém, až na výjimky. „Mám problém mluvit s Čechy slovensky, nějak jsem se to odnaučila. Když přijde Slovák, mluvím slovensky, mám nějaké dva šuplíčky v mozku a fungují mi odděleně,“ řekla herečka a zpěvačka na natáčení Nečum na mě show.

O Radce je známo, že ráda vyráží do exotických míst a nebojí se adrenalinu. Zajímalo nás, kam by se chtěla vypravit, až to bude možné. Překvapivě po velkých dálkách netouží. „Asi jsem se víc usadila, „zaprděla“. Zaprvé se v této době hůř cestuje a mám trochu jiné priority, takže vůbec nevím. Momentálně jsem z toho všeho psychicky vyčerpaná tak, že by mi stačila dovča v Egyptě, abych se tam plácla a měla trošku slunce a moře. Víc si nepřeju,“ dodává. ■