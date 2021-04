Jsou skoro muzejní exponát: Známý zpěvák s producentem tvoří pár 34 let, letos slaví 15 let od svatby

Pavel Vítek a Janis Sidovský Super.cz

V českém šoubyznysu jsou unikátem. Zpěvák Pavel Vítek (58) a producent Janis Sidovský už jsou spolu 34 let. A letos v červenci oslaví 15 let od svého svatebního obřadu. "Jestli to půjde, tak to oslavíme, ale v menším kruhu. Pár kamarádů už jsme pozvali k nám na zahradu. Ale 300 hostů, které jsme měli na obřadu, už opakovat nebudeme," řekl Super.cz Janis.

Důvod k větší oslavě bude až příští rok. To budou jednak 35 let spolu, navíc Pavel oslaví jubileum, bude mu neskutečných šedesát let, které by mu hádal málokdo. "To bude velké," smál se Pavel. "My jsme se potkali 27. září a Pavel má narozeniny 30. září, tak to bude jedna velká párty," dodal Janis.

"Mně se splní sen, protože k mému hezkému životnímu jubileu Janis vymyslel moji první Lucernu, kde bude spousta hostů, všichni lidi z branže, které mám rád," těší se Pavel na publikum.

Letos, až to opatření dovolí, bude pokračovat turné seskupení 4 Tenoři, kde Pavel vystupuje a Janis je producentem, stejně jako například show Královny popu. Jejich koncert k 20. výročí měl proběhnout už loni, přeložil se na letošek, a nakonec se snad bude konat příští rok.

I letos se ovšem chystá na letních scénách muzikál Noc na Karlštejně, v Janisově produkci, kde Pavel účinkuje. "Stal se dokonce i součástí velké výstavy 30 let svobodné kultury v centru Prahy na Příkopech. Takže jsme už vlastně muzejní exponáty," smáli se oba. ■