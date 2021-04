Herečka a maminka 4 dětí už je situací znechucená: Nejvíc ji vytáčí antigenní testy ve školách

Zdeňka Žádníková promluvila nejen o testování ve školách. Super.cz

Epidemiologické restrikce vnímá herečka Zdeňka Žádníková (46) hlavně jako matka. Má celkem čtyři děti, takže to může posoudit i v různých věkových kategoriích. Co ji ale vytáčí nejvíc, je testování ve školách antigenními testy.

"Nemám problém respektovat opatření, ale když vidím sled věcí, které nejsou smysluplné, jsou až kontraproduktivní, takže podvědomě cítíte, někdy dokonce čtete, že to jenom nahrává k tomu, že si někdo vydělá víc peněz, tak se vnitřně militarizujete," řekla Super.cz herečka.

Co se jí opravdu dotýká, je povinné testování školáků antigenními testy. "Když zjistíte, že z hlediska porovnání jejich účinnosti, ministerstvo školství nasadilo ty, které mají účinnost nejmenší, tak ptám, proč se mají děti vůbec šťourat v nose. A navíc něčím, co nefunguje. A když už to tedy mají povinné, proč tedy musí nosit roušky?" ptá se stejně jako řada dalších rodičů herečka.

Pro děti, i když si to mnozí neuvědomují, že tahle doba velmi psychicky zatěžující. "Snažím se svoje děti co nejvíc uchránit, aby to na ně nemělo dopad v pěstování úzkostných stavů. Zvlášť pro ty aktivní děti, které sportovaly, měly různé kroužky, učily se na hudební nástroje, je to hrozné," myslí si a shoduje se tak i s vědeckými studiemi.

Vysvětluje také to, proč se vlastně změnil postoj lidí od doby první vlny. "Ptají se, jak je možné, že to na jaře fungovalo a teď ne. Na jaře jsme nevěděli, oč jde, semkli se a navzájem si věřili. Ale poté, co se z toho stal zcela regulérně byznys, ať už z testů, nebo z roušek, tak ta ochota a vůle respektovat pravidla už zůstává jen ta vnitřní vůči vašemu okolí a ne vůči vládě. Ten respekt jde strašně dolů. A vnímají to i starší děti, i náctiletá mládež jako moje dcera sleduje politickou scénu a dělá si svůj obrázek, který není optimistický," uzavřela. ■