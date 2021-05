Sexy zrzka ze Slunečné chce ke třicetinám kuriózní dárek: Taneční vystoupení ve spodním prádle nabité testosteronem

Denisa Nesvačilová Super.cz

V létě oslaví kráska Denisa Nesvačilová (29) kulatiny a zařadí se do klubu třicátnic. Nejvíc ze všeho si přeje, aby pominula koronavirová doba a svět byl zase v pořádku, ale kromě toho má ještě jedno osobní a vcelku kuriózní přání.

„Mám spoustu kamarádů zpěváků a tanečníků a miluju film Chicago a miluju Cell Block Tango. Našla jsem ho v mužské verzi z texaské herecké univerzity, tak bych si přála od svých kamarádů zpěváků a tanečníků, aby mi to ryze dámské číslo nacvičili ve spodním prádle s židlema a vějířema, tak jako to udělali v tom Texasu. To si strašně přeju,“ prozradila Super.cz nadšená herečka.

Ukázka z filmu Chicago: Cell Block Tango

Poté, co oznámila rozchod s přítelem a byla nějakou dobu single, ji na sociálních sítích začali bombardovat zprávami cizí muži, kteří ji častokrát zásobovali velmi intimními snímky, na které Denisa rozhodně nebyla zvědavá. Změnilo se něco od té doby?

„Tím, že jsem o tom promluvila, což jsem udělala asi správně, byť se to nesetkalo u všech lidí se souhlasem, mi přestali ti chlapi psát, přestaly mi chodit ty strašně odporné zprávy a je toho teď fakt hodně po málu,“ dodává s úlevou krásná zrzka, se kterou jsme se setkali během natáčení nové kontroverzní talk show Nečum na mě show, kterou od 3. května vysílá Prima COOL. ■