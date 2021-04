Nejdřív rozvod, potom nová prsa! Naše nejúspěšnější spisovatelka Radka Třeštíková byla na plastice. Poznali byste změnu?

Radka Třeštíková Super.cz

Tohle by nikdo nečekal. A hlavně to na ní doposud nikdo ani nepoznal. Spisovatelka Radka Třeštíková (39) v prosinci v utajení absolvovala plastiku prsou. Nyní to Super.cz exkluzivně potvrdila. Říká se, že ženy absolvují plastiku při změnách v soukromém životě. Radka se po deseti letech manželství rozvádí s fotografem Tomášem Třeštíkem. Jak nám ale řekla, roli to v rozhodnutí podstoupit plastiku prsou nehrálo.

"Roli to v tom nehrálo. Přemýšlela jsem o tom docela intenzivně čtyři roky. Nechávala jsem to uzrát. S tím, co se děje u nás doma, to nesouviselo," řekla Super.cz Radka.

"Přemýšlela jsem nad tím několik let, od porodu druhého dítěte jsem nebyla úplně spokojená sama se sebou. Dávala jsem tomu pořád čas, čekala, že se to vrátí do stavu, který byl před porodem, což se nestalo, překvapivě. Pak jsem se rozhodla, že s tím něco udělám," vysvětluje.

Žádná silikonová sexbomba se ale nekoná. Radka zůstala prakticky u stejné velikosti. "Domluvili jsme se s panem doktorem Pavlem Horynou, že se vrátím zhruba k velikosti, kterou jsem měla. Takhle plné dvojky jsem asi neměla, konfekční velikost mi ale zůstala úplně stejná. Chtěla jsem prsa, která by vypadala, jako by mi bylo třeba osmnáct," usmívá se.

Z výsledku je nadšená. "Jsem moc spokojená. Rychle jsem si na to zvykla, vzala to za své," dodala. ■