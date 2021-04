Hvězda (39) seriálu Hra o trůny porodila v tajnosti první dítě: Že se stala matkou, dokázala několik měsíců tutlat

Natalie Dormer Profimedia.cz

Herečka porodila v lednu holčičku, jejímž otcem je její partner David Oakes. „Bylo to perfektní takhle během pandemie – otěhotnět a mít dítě,“ uvedla v podcastu That’s After Life herečka žijící v Londýně. „Vypadá to, že zapadám mezi další, které porodily covidové miminko, jaké klišé. Za třicet let bude dcera sedět někde v baru a říkat: ano, jsem covidové dítě,“ smála se herečka.

„Jsou jí teprve tři měsíce a je to absolutní radost. Už si nikdy nebudu stěžovat na natáčecí hodiny, protože teď už vím, co je to spánková deprivace,“ podotkla herečka a doplnila: „Spánek pro mě byl vždy dost podstatný, to je tedy jediná výtka, ale jinak jsem naprosto zamilovaná a příroda to vážně umí zařídit. Přišly hormony a člověk vše zvládne.“

Herečka má za sebou několik historických rolí. V seriálu Tudorovci hrála Annu Boleynovou a v roce 2011 nastoupila do seriálu Hra o trůny, kde ztvárnila postavu Margaery Tyrell. Původně se ale ucházela o roli Melisandre. ■