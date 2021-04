Terminátorova Lela je těhotná teprve měsíc! Karlos Vémola prozradil detaily

Karlos Vémola a Lela Ceterová Foto: archiv L. Ceterové

"Byl to pro mě docela šok. Lela mi to napsala uprostřed Karlos show. Napsala mi, že je těhotná čtyři týdny. A přesně před čtyřmi týdny jsem měl zápas s Ďatelinkou. Takže se to přesně po zápase zase vyseklo. Takže stejně jako Lilinka, která vznikla po zápase s Princem," prozradil Vémola v živém vysílání.

"Takže asi vždycky po zápase budeme mít miminko," prozradil Karlos. "Mám z toho velkou radost, děkuju za všechny gratulace," dodal náš nejslavnější zápasník MMA. ■