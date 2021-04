Po zhubnutí 30 kil se herečka ukázala ve spodním prádle: Selfíčko pořídila zepředu i zezadu

Rebel Wilson Profimedia.cz

Selfíčka v černém tvarujícím prádle sdílela se svými fanoušky na Instagramu z natáčení show The Almond And The Seahorse, které probíhá v Londýně. „Dneska jsem byla na natáčení elegantní,“ napsala k fotkám Rebel.

Na snímcích je krásně vidět i její pas, který před zhubnutím nebyl moc viditelný a celkově je její postava nádherně souměrná. Ke své změně životního stylu před časem řekla: „Vyzkoušela jsem toho mnoho, jako většina žen. Zkusila jsem různé trendy diety, ale tentokrát jsem k tomu měla jiný přístup – holistický.“

Rebel se nový způsob života zalíbil a zpozorovala i změnu u svého okolí: „Musím říct, že je velmi zajímavé, vidět tu změnu chování lidí vůči mně. Když jste větší, většinou se na vás lidé podruhé ani nepodívají, ale teď, když jsem v dobé kondici, lidé mi i nabízejí, že mi odnesou tašky do auta a otvírají mi dveře. A já si říkám, to takhle ostatní lidé zažívají pořád?“ ■