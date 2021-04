Barmanka z Poldy je čerstvě zamilovaná: Jitka Sedláčková (60) randí s bratrem Tomáše Töpfera!

Herečka Jitka Sedláčková má novou lásku Super.cz

Už ani nečekala, že se to stane. Herečka Jitka Sedláčková (60) je čerstvě zamilovaná. "Je to taková naděje pro všechny ženy mého věku, že život ještě nekončí," řekla Super.cz. Svého nového partnera znala už opravdu dlouho. Pětatřicet let ale trvalo, než nastala vhodná konstelace k tomu, aby se dali dohromady.