Kate a William slaví 10 let od svatby: Jak probíhal jejich velký den, co následovalo po obřadu a na kolik veselka vyšla?

Vévoda a vévodkyně z Cambridge jsou svoji už 10 let. Profimedia.cz

Zdá se to neuvěřitelné, ale dnes je to 10 let, co si Kate Middleton (39) a princ William (38) řekli své ano. Dva milióny lidí se tehdy vydaly do ulic Londýna, aby aspoň na okamžik zachytily nejpopulárnější pár Británie v jejich velký den.