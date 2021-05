Udělejte radost květinou, klidně jen tak

Ženy květiny milují. Rády je dávají, ale ještě větší radost jim udělá květina, kterou dostanou. Bohužel se tak stává jen v případě narozenin, svátku nebo jiných oslav. Jak rády bychom ale nějakou tu kytičku dostaly „jen tak“, pro radost.

V dřívějších dobách bylo milým zvykem, že muži své partnerce nosili kytičku alespoň jednou za měsíc, někdo dokonce každý týden. Nebyla k tomu třeba žádná výjimečná událost, květiny byly jakýmsi poděkování a vyslovením úcty. Dnes už se to moc často nestává, jen pár z nás se může pochlubit tím, že jí muž daruje květiny pravidelně a jen tak, pro lepší náladu.

Jednou za čas si vzpomeňte a věnujte ženě svého života kytičku

Ženy a květiny k sobě nerozlučně patří, na světě snad nenajdeme jedinou, kterou by květina urazila. Kytičky jsou taky skvělým způsobem, jak vyjádřit dík i to, co se stydíme vyslovit nahlas. Květiny zvládnou říct víc než tisíc slov, a to díky své symbolice, kterou označujeme za květomluvu. Každá má svůj význam, mnohdy záleží i na barvě.

Víte, že růže jsou květiny symbolizující lásku, gerbery upřímnost, chryzantémy zase přátelství? Slunečnice vyjadřují ušlechtilé myšlenky, karafiáty zase náklonnost. Ale pozor! Karafiáty nepotěší každého.

Jaké květiny patří mezi nejoblíbenější?

Když kytičku dostaneme, je nám většinou úplně jedno, zda jde o pugét z květinářství, nebo kytičku natrhanou na zahrádce. Důležité je to samotné gesto.

Jaké květiny patří mezi ženami k těm nejoblíbenějším?

Královnou mezi květinami je růže . Tou nikdy nic nezkazíte. Je krásná sama o sobě, hodí se i do míchaných kytic k různým příležitostem.

. Tou nikdy nic nezkazíte. Je krásná sama o sobě, hodí se i do míchaných kytic k různým příležitostem. Další příčku žebříčku oblíbenosti právem obsazují gerbery .

. Poslem jara je tulipán , který zejména na jaře zdobí nejednu vázu.

, který zejména na jaře zdobí nejednu vázu. Na oblibě v poslední době získávají chryzantémy , které dají míchaným kyticím nový rozměr.

, které dají míchaným kyticím nový rozměr. Na první pohled si každý zamiluje lilii. Hravě nahradí i 3 růže.

Orchidej je krásná květina, která má obměkčit srdce obdarované, právem se také řadí k oblíbeným květinám.

Předání květin má svá pravidla

Náš tip: Když už chcete květiny darovat, měli byste znát také pravidla jejich darování.

Nechat si uvázat květinu je jen začátek. Ještě zbývá to nejdůležitější, a to předat kytičku tomu, na kom nám záleží. I to má svá pravidla.

Obvykle darujeme lichý počet květin , přesto jsou výjimky jako třeba životní jubileum, ke kterému můžeme darovat i jiný počet. Jen si to představte, když ke třicátým narozeninám dostanete pugét 30 růží.

, přesto jsou výjimky jako třeba životní jubileum, ke kterému můžeme darovat i jiný počet. Jen si to představte, když ke třicátým narozeninám dostanete pugét 30 růží. Kytici držte v levé ruce , je přeci od srdce.

, je přeci od srdce. Než zazvoníte nebo se připravujete k předání kytice, vybalte ji z papíru .

. Při předání se ženě dívejte do očí.

Víte, že kytičku můžete darovat milované osobě i ve chvíli, kdy nejste zrovna poblíž? A to prostřednictvím rozvozu květin! ■