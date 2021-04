Porotu slovenské Tváře rozplakala dcera Zuzy Belohorcové. Takhle zpívá malá Salma!

Zuza Belohorcová s dcerou Salmou Video: Nova TV, Super.cz

"Salminka si to nacvičovala sama ve Španělsku. Po příletu na Slovensko měla nějaké hodiny s hlasovou pedagožkou, s choreografem. Připojila se k týmu, jako by s námi byla od začátku. Je velmi spontánní, šikovná, zdravě sebevědomá, nestydí se. Jsme na ni moc hrdí," řekla Super.cz Belohorcová.

Salminky nadání podporovala Zuza s manželem už v Americe. "Chodila na tanec, balet, zpěv. Budeme ji určitě podporovat i dál. Mám i na Tenerife, kam se stěhujeme, v plánu najít jí učitelku zpěvu. Dělá nám obrovskou radost. Jsme rádi, že se to divákům i celému týmu líbilo, to je pro nás největší odměna. Dala to s přehledem na první dobrou. Klobouk dolů. Celá porota plakala," dodala hrdá moderátorka. ■