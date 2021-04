Začíná jít do tuhého: Rozvádějící se fotograf Tomáš Třeštík se obává finanční budoucnosti

Tomáš Třeštík Super.cz

Co se tedy změnilo na práci portrétního fotografa v období pandemie? "Dělám věci, které se dají připravit a pracovat s nimi. Trvá to déle a musí to být pečlivější, samozřejmostí je i testování nebo to, že fotím v roušce. Co se změnilo, je ta obrovská nejistota, kdy nevíte, co bude za týden, takže se všechno hůř domlouvá," řekl Super.cz.

"Má rád věci nalajnované, což se teď úplně neděje. Pandemie zasáhla do všech profesí, vidím to kolem sebe, takže jsem ten poslední, kdo si mohl stěžovat. Ale cítím tu extrémní nervozitu, i když se mě dotýká nepřímo," doplnil.

Obává se ovšem budoucnosti, a to po i po finanční stránce. "Mohlo by to fungovat lépe, plno věcí odpadlo. Druhá část mé práce je reklamní fotka, a tam se to pomalu začíná projevovat a ještě projeví. Je tam větší setrvačnost, rozpočty na minulý rok se dělaly rok předtím. Teď teprve začíná jít do tuhého, ale jak moc to bude, neumím odhadnout," uzavřel fotograf, s nímž jsme se bavili i o jeho oblíbených a neoblíbených místech na focení anebo proč vlastně během manželství nefotil akty. ■