V prosinci ho dostal covid, dohromady se dával několik měsíců. Nabídky ze StarDance se Mirai Navrátil nejdřív lekl

„Dost jsem se toho lekl, nebylo to na první dobrou, ale během týdne, když jsem se bavil s nejbližšími, tak jsem si řekl, proč vlastně ne a že se naučím něco nového,“ svěřil se Super.cz hudebník s tím, že moc dobrý v tanci není.

„Do tanečních jsem chodil, ale myslím, že to byla spíš společenská akce, kde jsme se mohli se spolužáky potkat jinde než ve školních lavicích, a byl to spíš každotýdenní mejdan. Byl jsem spíš podprůměrný tanečník, takže snad dostanu někoho dobrého a naučí mě to,“ prohlásil na tiskové konferenci StarDance zpěvák.

Už rok nemůže koncertovat, a tak si myslí, že je v lepší formě než v době, kdy žil hlavně nočním životem a na cestách. Po prosincovém koronaviru se do ní ale dlouho dostával. „V prosinci mě sestřelil covid, z toho jsem se pár měsíců oklepával, ale myslím, že teď jsem na tom líp než před covidem. To ježdění s kapelou, benzínky, noční život, to není úplně to pravé ořechové. StarDance, myslím, přišlo v pravou chvíli,“ dodal zpěvák, který už se na novou výzvu těší. ■