S krásnými ženami to prostě umí: Hvězdu nejžhavějšího seriálu současnosti sbalil známý hollywoodský proutník

Phoebe Dynevor a Pete Davidson tvoří nový hvězdný pár. Profimedia.cz

Co by na to řekl vévoda Simon? Hvězda seriálu Bridgertonovi Phoebe Dynevor (26) randí s komikem Petem Davidsonem (27) a lásku už před světem neskrývají. Fotografové je zachytili při společném nákupu nebo na romantické procházce v Manchesteru.