Konečně párty! Mrkněte, jak se známé krásky vystrojily na oslavu 88. narozenin české kosmetické legendy

Známé dámy přály k narozeninám kosmetické legendě. Michaela Feuereislová

Na natáčení, kde oslavenkyni pogratulovaly a nakrojily společně s ní dort, se tak sešly krásné dámy, které o sebe velmi dbají. I když je otázkou, zda si udrží během let takovou vitalitu jako paní Olga, která před devadesátkou srší energií, jako by byla o desítky let mladší, ačkoli už je mnohanásobnou babičkou a prababičkou. Drží se totiž motta: "Stárnout není umění, umění je to snášet."

„Velice si vážím těch, jejichž tvorba není pomíjivá. Formule, kterou Olga přinesla na trh, stejně jako ona nestárne – miluje ji i moje osmnáctiletá dcera. Zároveň si cením někoho, kdo tak přirozeně ctí ženskost a pomáhá bližním,” míní spisovatelka a novinářka Bára Nesvadbová (46).

„Paní Olga je pro mě nesmrtelnou reklamou na krásu a je pro nás všechny obrovským vzorem. V její přítomnosti vždy načerpám spoustu energie a skvělé nálady,“ vzdala oslavenkyni hold Iva Kubelková (43). „Je pro mě nesmírně důležitou osobou a živým důkazem, že pracovitost, důslednost a laskavost se z dlouhodobého hlediska vyplácí. A to nejen vůči světu, ale zejména i sobě. Bez ohledu na letopočet, který se píše,“ připojila se herečka Zdeňka Žádníková.

Jak to dámám slušelo, se podívejte v naší fotogalerii. ■