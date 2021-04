Po 17 letech manželství vzpomínala na veselku: Takto to Lucii Benešové slušelo jako nevěstě na svatbě s Tomášem Matonohou

Lucie Benešová a Tomáš Matonoha na svatební fotce Foto: archiv L. Benešové

„Ale já měla vždy problém s čísly, pletou se mi i data narození dětí. Spíš mám v paměti nedávnou svatbu svého syna Luciána. A v nejhorším případě se podívám na prstýnek, tam to datum je,“ směje se herečka, která i před kamerou zažila už spoustu svateb.

Lucie Benešová a Jan Šťastný, svatba ve Slunečné

FTV Prima

Jednu z nich naposledy v seriálu Slunečná, kde si coby Róza vzala profesora Kohouta v podání Jana Šťastného (55). Na rozdíl od reálné svatby, ale ta seriálová proběhla bez svatebních šatů.

Profesor Kohout ji totiž k oltáři dovedl hodně narychlo. „No, možná mě to trochu mrzí, ale zase pořád lepší než trávit den v té róbě, takže to scenáristé vymysleli nakonec dobře,“ uvažuje Benešová. „Natáčení bylo rychlé, byli jsme tam jen ve dvou s Honzou, rodiče a bylo. Moc jsme si té filmové veselky neužili. Sundala jsem zástěru a šli jsme na to!“ dodala.

Jan Šťastný během natáčení vzpomínal i na svou vlastní svatbu. „Já jsem podruhé ženatý a žiju ve velkém štěstí. Vzpomínka na to moje 'ano' proběhla. Nějak se vám to s tím životem sváže,“ usmívá se herec, který si dobře pamatuje výročí a pokaždé velmi rád ten den tráví se ženou Bárou na nějakém pěkném prodlouženém víkendovém pobytu. Letos tak tihle dva Šťastní šťastlivci oslaví 10 let od svatby.