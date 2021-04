Po pobytu v léčebně se Dominika Gottová cítí skvěle: A jak to má nyní se svým finským manželem?

Dominika Gottová Super.cz

Po roce a půl v Česku se Dominika Gottová (47) letos v únoru rozhodla pro návrat do Finska. Manželství s finským hudebníkem Timem Tolkkim dala opět dohromady a společně začali od začátku v novém, státním bytě. Nejstarší dcera Karla Gotta (✝80) je naprosto spokojená.

„Žije se mi lépe, protože byt je větší, modernější a klidnější,“ svěřila se Super.cz Dominika Gottová, se kterou jsme se setkali před jejím odletem. Na 14 dní přijela z Helsinek do Prahy zařídit poslední věci týkající se stěhování. Nyní si hodlá zařizovat nové bydlení a těší se, až jí se vším manžel pomůže.

„Zbytek zařídíme, až se Timo vrátí z Mexika, a to koncem května. Musíme si vybrat ten zbytek zařízení, aby se líbilo jak jemu, tak mně, hlavně bez něho bych to neuměla zařídit, když mi přijede domů z IKEA nábytek, tak koukám na návod jako vyoraná myš,“ svěřila se Dominika, která je nyní ve Finsku bez svého muže, který odjel za pracovními povinnostmi.

„Pobyli jsme spolu půl druhého měsíce, teď jsme v denním telefonickém kontaktu,“ svěřila se Dominika s tím, že jim to nyní klape. Po svém návratu do Finska se Gottová také rozhodla řešit své zdravotní problémy. Nastoupila do léčebny, kde jí měli především pomoct od závislosti na prášcích na spaní.

Nejstarší dcera Karla Gotta nyní září a vypadá opravdu šťastně. „Cítím se, že jsem nabitá energií, jsem šťastná, energická, moje vánoční přání nebylo nic materiálního, chtěla jsem být šťastná, takže mi to Ježíšek s malým zpožděním nadělil,“ svěřila se Dominika, která hodlá zpět do Česka přijet na podzim, a to na setkání s fanoušky Karla Gotta a autogramiádu knihy Poslední roky s Karlem. ■