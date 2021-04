Konec vztahu ve třech: Bisexuální modelka opustila o 32 let staršího milionáře Pepu, exotickou přítelkyni si nechala

Daniela Zálešáková se rozešla se snoubencem, přítelkyně jí zůstala. Foto: archiv D. Zálešákové

Vypadalo to, že jim to klape, i když jim do vztahu přibyla třetí osoba. Modelka Daniela Zálešáková přiznala, že s milionářem Josefem Smolíkem, který byl o 32 let starší a byla s ním od svých 15 let, se v pondělí rozešla. "Proběhlo to po zprávách a telefonu. A ujišťuji vás, že v dobrém," řekla Super.cz