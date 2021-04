Dvakrát se k němu pokoušeli vloupat: S třetím bezpečnostním zámkem si Saša Rašilov uvědomil, že má další problém

Saša Rašilov Super.cz

Už roky je Saša Rašilov (48) ve svých rolích seriálovým doktorem různým oborů. Nás zajímalo, zda už si někdy sám něco diagnostikoval. "Asi nejblíž by to bylo doktorovi ze seriálu Temný Kraj, který byl psycholog," svěřil Super.cz herec.

"Takže si po těch letech dokážu diagnostikovat náladu a podle toho upravit chování směrem ke svému okolí. Buď ho potěšit, nebo naopak varovat. Jinak mi to moc nefunguje. Třeba jsem zkoušel posilovat oční sval a po několika letech posilování si říkám, že to říkají ti, co už mezitím mají ty brýle," smál se, když si byl pro svoje první brýle.

"Dokonce jsem někde četl, že naše civilizační problémy se týkají krátkozrakosti, protože víc čteme, koukáme do počítače, zatímco naši předkové to měli opačně. My už nepotřebujeme hledět do dáli na kořist, která se objevuje na obzoru, a za ní se vrhnout," míní.

"Mám na vratech takový zámek s číslíčky, a když přijedu někdy večer, tak mi stačívalo světlo pouliční lampy. Ale obelhával jsem se, protože jsem tu kombinaci naučil napůl po hmatu. Pak nám v krátké době ten zámek dvakrát zničili, já se musel číselnou kombinaci přeučovat a definitivně jsem zjistil, že je to v háji," prozradil zároveň, že se k němu zřejmě dvakrát pokoušeli vloupat. ■