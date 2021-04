Britskou hvězdu zdrtil dokument o jejích nepovedených plastikách: Televize jej po náporu stížností stáhla s omluvou

Charlotte Crosby Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Britský kanál Channel 5 odvysílal o víkendu epizodu pořadu Celebrity: Co se stalo s jejich obličejem: Charlotte Crosby a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Fanoušci Charlotte byli zhnuseni a ona samotná s brekem děkovala všem za podporu po odvysílání na svém instagramovém profilu.

„Už potřetí se to snažím natočit, ale pořád jen pláču. Vy víte, že já jsem silná osobnost, a taky tu nepláču nad vším tím negativním, ale nad tou podporou, kterou od vás dostávám. Jen to dokazuje, že svět se mění a lidé už nesnesou takové zacházení a šikanování kohokoliv. Není to v pořádku. Sama jsem ten pořad neviděla, protože jsem týden předtím zhlédla Madonnu a bylo to odporné. Ona je přece taky jen člověk. Řekla jsem si, že budu silná, že to zvládnu, že jsem si to přeci udělala sama z vlastního rozhodnutí, ale pak mi začaly přicházet zprávy o tom, jak je to otřesné. Zasloužím si víc než tohle a nezáleží na tom, že jsem jen nějaká pitomá hvězdička z reality show, která si nechala udělat rty,“ uvedla ve videu Charlotte.

V pořadu zazněla ostrá slova na její úpravu rtů i tváří: „Je tam jasně vidět, že má výplně, ale nevidím zde dobře odvedenou práci, ale extrémně špatnou,“ tvrdil jeden z odborníků v pořadu a další se přidal slovy: „Můžete vidět, že její rty jsou až moc plné a tváře také, vypadají jako golfové míčky. Vypadá nerealisticky.“

Charlotte na celý pořad reagovala i v dalším prohlášení: „Nemohu uvěřit tomu, že v roce 2021 uvede jeden z hlavních kanálů v Británii dokument, kde se rozebírá dopodrobna něčí vzhled. Mnoho z vás to vidělo, znechuceně přepnulo a začalo si stěžovat, a to aniž byste byli mými příznivci. Děkuji vám za tuto podporu a lásku, kterou mi vyjadřujete ve zprávách.“

Crosby si je vědoma toho, že je v hledáčku médií, ale tuhle pozornost považuje za šikanující a zesměšňující. „Jsem si vědoma toho, že jsem na očích veřejnosti a televize mi dala kariéru a život, o kterém jsem ani nesnila. Užívám si to a jsem za to vděčná, ale v minulosti jsem několikrát bojovala s tím, jak mě veřejnost bere. Prošla jsem si osobními traumaty, problémy se sebevědomím, a to vše na očích veřejnosti. Chápu ten zájem, ale stačí si prolistovat můj instagramový profil a uvidíte, kolik trollů se mě snaží zničit, a já všechny jejich urážky a hejty ignoruji. Zaměřuji se jen na to pozitivní a stálo mě to dost času a odborné pomoci se do tohoto stavu dostat.“

Nad tím, že televize urážející pořad odvysílala v tak ponižujícím znění, zůstává rozum stát. Manažerka spolu s Charlotte věděly o jeho vzniku rok dopředu, ale nikdo se s nimi nehodlal bavit. „Dostala jsem se do hlavního vysílacího času, kde experti mluví o tom, jaký mám plastikový obličej, se znechucením mluví o mé váze a ukazují nelichotivé fotky, a navíc ukazují nejodpornější komentáře, kterých jsem se za posledních 5-6 let dočkala. Poprat se s trolly online je jedna věc – blokuješ je, nebo ignoruješ, ale když vás takhle šikanuje jeden z hlavních televizních kanálů? Převezmou zodpovědnost za to, jaký to má vliv na mé mentální zdraví a sebevědomí? Kdy už toho bude dost? Že jsme známé osoby, neznamená, že nejsme lidé.“

Za pořad se televize po silných reakcích omluvila a stáhla jej i z online přehrávání. „Channel 5 a jeho programoví ředitelé berou péči o zdraví vážně. I když byl program podle vládní agentury OFCOM v pořádku, vzali jsme na vědomí zpětnou vazbu Charlotte a odstranili epizodu z naší streamovací platformy. Omlouváme se za jakoukoliv způsobenou újmu.“ ■