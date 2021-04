Kytaristovi (73) Rolling Stones se vrátila rakovina: S nemocí se tajně potýkal v průběhu lockdownu

Ronnie Wood Profimedia.cz

„Našli mi malou buňku, se kterou jsem se vypořádal během posledního lockdownu. Při léčbě na to nesmíte tolik myslet. Co se má stát, stane se, nemohu to ovlivnit. Jediné, co mohu dělat, je zůstat pozitivní, silný a bojovat. Zbytek je na vyšších silách,“ nechal se slyšet šestinásobný otec.

Ronnie se už v minulosti potýkal s rakovinou plic. V roce 2017, po 54 letech, kdy kouřil zhruba 30 cigaret denně, mu vyoperovali kus plic. V následujícím roce oznámil, že je nemoc v klidovém stádiu.

Ronnie trávil lockdown s manželkou Sally (42) a jejich dvojčaty Gracie a Alice (4). Kromě rodiny se věnoval také malbě obrazů a muzice. Umění mu pomáhá zahánět černé myšlenky. ■