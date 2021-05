Takhle to sluší někdejší miss Lilian Fischerové: Před 14 lety brázdila molo, dnes vede s kamarádkou divadelní soubor

Bývalá miss Lilian Fischerová a moderátorka Jana Trojanová Super.cz

„Děláme videorozhovory, nejsou to klasické podcasty. Říkaly jsme si, že máme kolem sebe tolik inspirativních lidí, že by byla škoda toho nevyužít,“ řekla Super.cz Jana. Do svého nového pořadu s názvem Pošli to dál si do začátku pozvaly například herečku Danu Morávkovou (49) s manželem Petrem Maláskem (56) nebo další známý pár, herce Václava Koptu (55) a Simonu Vrbickou - Koptovou (55).

Po delší době jsme měli možnost na kameru vyzpovídat Lilian, která se v roce 2007 stala II. Českou vicemiss. Zajímalo nás, jak na tohle období vzpomíná, a jestli by šla po zkušenostech do soutěže znovu. „Razím, že nikdy ničeho nelituju, nemám to zapsané jako špatnou zkušenost, ale posléze jsem zjistila, že to není úplně ta cesta, kterou bych chtěla jít,“ svěřila se brunetka, která se od modelingu vrátila zpátky k umění a tanci. Jak sama říká, soutěž krásy byla spíš jen rebelie.

Během rozhovoru nešlo přehlédnout, že se Janě pod oblečením rýsuje bříško. Potvrdila nám, že je v očekávání a za pár týdnů přivede na svět dalšího potomka. „Není to tak, že bych se v covidu vypapala, spíš se udály jiné věci. Jsem v 7. měsíci a těším se na příchod druhého miminka,“ dodala s úsměvem herečka a moderátorka. ■