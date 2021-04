Nová profese Dominiky Gottové? Chce pracovat v bezpečnostní agentuře!

Dominika Gottová Super.cz

„Roušky se nosí v dopravních prostředcích. Obchody jsou otevřené, restaurace byly zavřené a předevčírem se otevíraly, omezený vstup byl na úřady, mohl vstoupit jen omezený počet klientů třeba do banky nebo na pracovní úřad. Jinak to není jak tady, vše je otevřeno, restaurace a kavárny se také před pár dny otevřely,“ svěřila se Super.cz Gottová, která pracovala v gastronomii.

Poslední měsíce byla v tomto oboru nouze, a to nejen v Česku. Dominika se proto rozhodla pro změnu. „Přihlásila jsem se na rekvalifikační kurz, byla by to absolutní změna oboru. Ještě nevím, jestli mě vezmou, protože mi bylo řečeno, že je hodně žadatelů, to se ukáže během května a června. Přihlásila jsem se raději na dva stejné rekvalifikační kurzy securitas,“ prohlásila Gottová, které se nyní daří skvěle a na život ve Finsku se těší. Přijet do Česka by chtěla na podzim, a to na sérii autogramiád své knihy a setkání s fanoušky Karla Gotta, které plánuje. ■